次回5月6日（水・振休）よる10時 第5話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。5月13日（水）放送の第6話には、伊武雅刀、前野朋哉、一ノ瀬美空（乃木坂46）、吉田晴登がゲスト出演！伊武が演じるのは、古書店「桜書房」の店主・倉田文彦。実はルナ（波瑠）とは昔、謎解きサークルで一緒だった旧知の仲。久しぶりに「桜書房」を訪れたルナだったが、店内で倉田が倒れており……