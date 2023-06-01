【DXエクスドリームライズカプセム&ゼッツエクスドリームドライバーバックル】 5月2日 発売 価格：4,950円 バンダイは、玩具「DXエクスドリームライズカプセム&ゼッツエクスドリームドライバーバックル」を5月2日に発売する。価格は4,950円。 本商品は「仮面ライダーゼッツエクスドリーム」の変身アイテム「エクスド