【DXエクスドリームライズカプセム&ゼッツエクスドリームドライバーバックル】 5月2日 発売 価格：4,950円

バンダイは、玩具「DXエクスドリームライズカプセム&ゼッツエクスドリームドライバーバックル」を5月2日に発売する。価格は4,950円。

本商品は「仮面ライダーゼッツエクスドリーム」の変身アイテム「エクスドリームライズカプセム」と「ゼッツエクスドリームドライバー」を再現したもの。「変身ベルト DXゼッツドライバー(別売り)」のバックルを付け替えることで、「ゼッツエクスドリームドライバー」にすることができる。

「ゼッツエクスドリームドライバーバックル」を装着した「変身ベルト DXゼッツドライバー(別売り)」に「エクスドリームライズカプセム」をセットし回転させると、カプセムがミラーボール風に超・超発光。変身音が発動し、仮面ライダーゼッツエクスドリームへのなりきり遊びができる。

「DXエクスドリームライズカプセム&ゼッツエクスドリームドライバーバックル」

【セット内容】

・エクスドリームライズカプセム…1

・ゼッツエクスドリームドライバーバックル…１

【使用電池】

・LR44×3個（付属）

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

※発売日は流通により前後する場合があります。