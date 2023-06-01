「仮面ライダーゼッツ」より「DXエクスドリームライズカプセム&ゼッツエクスドリームドライバーバックル」本日発売！
【DXエクスドリームライズカプセム&ゼッツエクスドリームドライバーバックル】 5月2日 発売 価格：4,950円
【セット内容】
【使用電池】
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
バンダイは、玩具「DXエクスドリームライズカプセム&ゼッツエクスドリームドライバーバックル」を5月2日に発売する。価格は4,950円。
本商品は「仮面ライダーゼッツエクスドリーム」の変身アイテム「エクスドリームライズカプセム」と「ゼッツエクスドリームドライバー」を再現したもの。「変身ベルト DXゼッツドライバー(別売り)」のバックルを付け替えることで、「ゼッツエクスドリームドライバー」にすることができる。
「ゼッツエクスドリームドライバーバックル」を装着した「変身ベルト DXゼッツドライバー(別売り)」に「エクスドリームライズカプセム」をセットし回転させると、カプセムがミラーボール風に超・超発光。変身音が発動し、仮面ライダーゼッツエクスドリームへのなりきり遊びができる。
「DXエクスドリームライズカプセム&ゼッツエクスドリームドライバーバックル」
【セット内容】
・エクスドリームライズカプセム…1
・ゼッツエクスドリームドライバーバックル…１
【使用電池】
・LR44×3個（付属）
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
※発売日は流通により前後する場合があります。