【DX超合金VF-25 メサイアバルキリー トップガン マーヴェリックVer.】 2026年9月発売予定 価格：26,400円 劇場用映画「トップガン マーヴェリック」と、アニメ「マクロスF」のまさかのコラボレーションが実現。「DX超合金VF-25 メサイアバルキリー トップガン マーヴェリックVer.」が9月に発売されること決定し、現在一般店頭にて予約を受付中