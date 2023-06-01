【DX超合金VF-25 メサイアバルキリー トップガン マーヴェリックVer.】 2026年9月発売予定 価格：26,400円

劇場用映画「トップガン マーヴェリック」と、アニメ「マクロスF」のまさかのコラボレーションが実現。「DX超合金VF-25 メサイアバルキリー トップガン マーヴェリックVer.」が9月に発売されること決定し、現在一般店頭にて予約を受付中だ。

「DX超合金VF-25 メサイアバルキリー トップガン マーヴェリックVer.」。9月発売予定。価格は26,400円。左がバトロイド形態、右がファイター形態

かつてのエースパイロットが教官となり、亡き相棒の息子との確執を抱えながら、命がけの作戦へと挑む、2022年公開の劇場用映画「トップガン マーヴェリック」。そして新人パイロットの早乙女アルトが2人のディーヴァと出会い、戦いと歌が交錯する物語を形作る「マクロスF」。

メサイアバルキリーが、ピート・“マーヴェリック”・ミッチェルの搭乗機体のカラーとなっている

航空機をテーマに据えた名作が、「DX超合金」のブランドで融合、オリジナルのカラーリングをまとったメサイアバルキリーとして立体化されたのがこの「DX超合金VF-25 メサイアバルキリー トップガン マーヴェリックVer.」である。

バルキリーの名がつく機体は様々なカラーバリエーションが登場したが、特定の映画とのコラボカラーは異例だ

過去にいくつかのバリエーションとして発売されたDX超合金版メサイアバルキリーだが、本商品は「トップガン マーヴェリック」の主人公ピート・“マーヴェリック”・ミッチェルの愛機のカラーをまとっている。ロービジなグレーに、コクピットの周囲にブラックとブルーをあしらった配色は、劇中に登場したF/A-18ホーネットを思わせるリアル感あふれるカラーだ。また頭部はマーヴェリックのヘルメットをイメージした赤と白のストライプが入っている。

バトロイド時の頭部のストライプは、マーヴェリックのヘルメットの柄をモチーフとしている

ギミックはDX超合金シリーズのフォーマットに則り、ファイター／ガウォーク／バトロイドへの完全変形が可能だ。ランディングギアの展開収納や可変翼の可動といった、ギミックも押さえ、航空機モデルとしての楽しみも備えている。

ファイター形態。翼にはアメリカ国籍のマークが入る

コクピット周囲のカラーが特徴的だ

ガンポッドには「トップガン マーヴェリック」のロゴが入っている。この状態は上下逆だが、ファイター時に機体下に懸下することで正位置となる仕組み

武装はガンポッドとアサルトナイフ。前者には「トップガン マーヴェリック」のロゴが入っているのもコラボアイテムとしていい感じだ。実写映画とアニメの異色のコラボレーションをこのアイテムで楽しんでいただきたい。

※TAMASHII NATIONS STORE TOKYOの展示内容は変更されることがあります。

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