ジョッキを手に乾杯する来場者ら＝１日午後７時４０分ごろ、横浜市西区のそごう横浜店横浜駅東口のそごう横浜店（横浜市西区）屋上で１日、毎年恒例のビアガーデンが始まった。長引く物価上昇が家計に影を落とす中、大型連休中に「低価格」で手軽に楽しめるスポットとしてＰＲ。最盛期の夏場に向け、集客に力を入れていく。８月末まで。「太陽の広場ＢＢＱＧＡＲＤＥＮ」と銘打ち、本格的な肉類と豊富な飲み放題メニューをそ