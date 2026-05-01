1回阪神1死満塁、大山の投ゴロを本塁へ送球し三走を封殺する巨人・田中将＝甲子園巨人は田中将が5回1/33失点で3勝目を挙げた。8安打4四球と走者を出したが、粘って試合をつくった。二回に平山が先制2点打、三回にダルベックが3ランを放った。阪神は村上が序盤に5失点。打線は11残塁とつながりを欠いた。