私（イシダルミ）は40代の主婦です。夫（タツヤ、40代）と小6の長女（ミチカ）、小4の次女（マコ）との4人暮らしです。私は夫婦仲も次女との関係もいいです。でも長女は絶賛反抗期で私の言うことを聞きません。とくに気になるのは夕食時。私が何度呼んでも長女は無視するか反抗的な返事をするだけで一緒に食事をとろうとしません。しかもしびれを切らした私がおかずを冷蔵庫にしまうと、長女は「（ごはんを用意されなかったから）