【モデルプレス＝2026/05/01】歌手の工藤静香が5月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女で音楽家のCocomiの赤ちゃん時代の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】キムタクの56歳妻「生まれた時から美形」長女の幼少期ショット◆工藤静香、Cocomiの赤ちゃん時代ショット公開工藤は「Happy birthday」とつづり、Cocomiの誕生日を祝福。「宇宙人降臨日」とユーモアを交えた言葉を添えて、すやすやと眠る娘の幼少期の写真