俳優の川崎麻世が30日に自身のアメブロを更新し、妻・花音さんが営む店を手伝った際の様子を公開した。【映像】GACKT＆川崎麻世ら総勢70人で“バカ騒ぎ”新年会川崎は「板について来た妻の店のお手伝い」というタイトルでブログを更新。「出張から帰ってすぐに妻のお店のお手伝いに入りました」と報告し「この日の夜は友達の会社員の貸切パーティーでした」（原文ママ）と明かした。続けて、「俺もカウンターに入ってドリン