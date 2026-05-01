俳優の川崎麻世が30日に自身のアメブロを更新し、妻・花音さんが営む店を手伝った際の様子を公開した。

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川崎は「板について来た妻の店のお手伝い」というタイトルでブログを更新。「出張から帰ってすぐに妻のお店のお手伝いに入りました」と報告し「この日の夜は友達の会社員の貸切パーティーでした」（原文ママ）と明かした。

続けて、「俺もカウンターに入ってドリンクを作ったり洗い物をしたりしっかり板について来た感じです」（原文ママ）と手応えをつづり、カウンターに立つ自身の写真を公開した。

また、カウンターに並んだ料理にも触れ「妻が作った料理が次々に並び 肉じゃがはすぐになくなり鳥の唐揚げも2回戦完売 よだれ鶏も大人気でした」（原文ママ）と、花音さんの手料理が好評だったことを報告。自身も「メニュー開発の為に俺もいろいろ作ってます」と明かし、試作した「ライスペーパーピザ」などの写真を披露した。

最後に「お店が忙しく時間がある時はまたお手伝いに行きま〜す」と今後の意欲をつづった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」