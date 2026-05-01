日銀が１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円６１～６３銭と前日に比べ３円５２銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円７７～８１銭と同３円２５銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１７３４～３５ドルと同０．００５５ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS