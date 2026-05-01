明日2日は天気が回復しますが、明後日3日から4日にかけては広く雨が降り、九州から東海、北陸では警報級の大雨となる可能性があります。5日から8日にかけては行楽日和となるでしょう。夏日となる所が多く、熱中症に注意が必要です。明日2日かけて北日本は荒れた天気3日〜4日は警報級大雨の可能性東北と北海道は、明日2日(土)午前にかけて雷雨や激しい雨があるでしょう。また、明日2日(土)朝にかけて低気圧が発達しながら北日本を