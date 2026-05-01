秋田地方検察庁のトップ、検事正に名古屋地方検察庁岡崎支部長を務めていた冨田寛氏が着任し、「県民が安心して暮らせる安全な社会を維持したい」と抱負を述べました。先月20日付けで秋田地検の新たな検事正に着任したのは東京都出身の冨田寛氏56歳です。冨田氏は明治大学法学部を卒業後、1998年に東京地検の検事に。その後、千葉地検の交通部長などを歴任し、おととし7月からは名古屋地検の岡崎支部長を務めていました。秋田地検