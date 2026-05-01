この春、各地で倒木が相次ぎ、自治体は緊急点検などで対応に追われています。樹木の安全を守るため需要が高まっているのが、木のお医者さん「樹木医」の存在です。木の治療は恩返しと語る樹木医の思いと、街路樹先進国の取り組みを取材しました。この春に倒木が相次いだ東京・世田谷区の砧公園。4月26日、上空から様子を見てみると、至る所に規制線が張られていました。ボール遊びをしている人も規制線の手前で遊んでいます。園内