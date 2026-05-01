オーストラリア南部の空港で小型機が格納庫に墜落し、乗っていた日本人の訓練生ら2人が死亡、地上にいた10人がけがをしました。小型機が墜落した空港の格納庫で火災が発生し、黒煙が上がっています。地元メディアなどによりますと、オーストラリア南部アデレードに近いパラフィールド空港で4月29日午後、訓練飛行中の小型機が離陸後に近くの格納庫に墜落しました。この事故で、小型機に乗っていた訓練生で24歳の日本人男性と29歳の