ママ同士でつながる機会が多かったり、女性が多い職場に身を置いていたりすると、「みんな人づき合いが上手」に見える瞬間があるのではないでしょうか。輪の中心で笑うママ、誰とでも自然に会話を広げられるママ。そんな姿を見て、「外向的な人のほうが暮らしやすいのだろう」と感じたことがあるママもいるかもしれません。投稿者さんも、そのひとりでした。『保護者同士で関わる場面や女性が多い職場で思うのだけれど、女性は何だ