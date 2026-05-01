【宮粼駿イメージボード全集 6 耳をすませばOn Your Mark】 6月4日発売 価格：6,160円 岩波書店は、スタジオジブリ責任編集「宮粼駿イメージボード全集」の最新刊「6 耳をすませばOn Your Mark」を6月4日に発売する。価格は6,160円。 「宮粼駿イメージボード全集」は、映画監督かつアニメーターでもあ