元世界ランキング4位の錦織圭（ユニクロ）が1日、自身のSNSを更新。今季限りでの現役引退を発表した。2014年の全米オープンで準優勝を果たすなど、07年のプロ転向以来、長年に渡って日本テニス界をけん引してきたが、近年はケガに悩まされていた。ATPツアーをはじめ、各方面から惜別のメッセージが届いている。 ■「やり切った」と心境明かす 「このたび、今シーズンをもって現役を引退する決断をいた