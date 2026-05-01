元世界ランキング4位の錦織圭（ユニクロ）が1日、自身のSNSを更新。今季限りでの現役引退を発表した。2014年の全米オープンで準優勝を果たすなど、07年のプロ転向以来、長年に渡って日本テニス界をけん引してきたが、近年はケガに悩まされていた。ATPツアーをはじめ、各方面から惜別のメッセージが届いている。

■「やり切った」と心境明かす

「このたび、今シーズンをもって現役を引退する決断をいたしました」と書き出した錦織。「正直に言えば、今でもコートに立ち続けたい気持ちはあります。それでも、これまでのすべてを振り返ったとき、『やり切った』と胸を張って言える自分がいます」と心境を明かした。

そして「テニスという競技に出会えたこと、この道を歩んでこられたことを、心から幸せに思います。残りの試合も、一瞬一瞬を大切に最後まで戦い抜きます」などとつづった。

日本テニス界が誇る第一人者の決断を受け、「ATP Tour」は公式Xを更新。「たくさんの思い出をありがとう。錦織圭が2026年シーズン終了をもって引退することを発表しました」と伝えるとともに、「長年に渡って生み出してきた魔法のようなプレーのほんの一部」と題し、印象的なプレー映像を公開した。

また、「WOWOW」のテニス公式アカウントもXを更新。「たくさんの感動を与えてくれた錦織選手の名場面をみなさまとシェアさせていただきたく、VTRを制作させていただきました」として、「ATP Tour」と同じく動画をアップ。そこにはグランドスラムでの激闘や、代名詞“エアK”を炸裂させるシーン、インタビュー場面などが散りばめられていた。

■所属先ユニクロもメッセージ

そのほか、所属先であるユニクロも「UNIQLO_Ambassadors」の公式アカウントを通じ、「錦織圭選手が歩んできた道のり、その一歩一歩に心からの敬意を。挑戦を重ねる姿に、私たちは何度も背中を押されてきました。これからの挑戦も、引き続き応援していきます」とメッセージを寄せた。

12年の全豪オープンで8強に食い込むと、14年の全米オープンでは日本勢初なる決勝進出。さらに16年のリオデジャネイロ五輪では銅メダルを獲得。次々と偉業を成し遂げてきた錦織。何よりロジャー・フェデラー、ノバク・ジョコビッチ、ラファエル・ナダル、アンディー・マリーという「BIG4」が君臨した時代に、世界ランキング4位にまで上り詰めたことが、世界的なスター選手としての実力を証明していた。

22年1月に股関節の手術を受けた後は、足首や肩などの故障に相次いで見舞われた。今年1月の全豪オープンは予選にエントリーしたものの、直前に出場辞退。そして、ついにコートを去る決断をした。



