JR北海道とフジドリームエアラインズ（FDA）は、「FDAひがし北海道フリーパス」と「FDAきた北海道フリーパス」を継続販売する。「FDAひがし北海道フリーパス」は道央・道東エリアが4日間乗り放題で、普通車指定席も利用できる。価格は大人20,810円、25歳以下限定のU25が16,950円。「FDAきた北海道フリーパス」は道央・道北エリアが3日間乗り放題で、価格は大人16,670円、U25が13,990円。小人の設定はない。新千歳空港4階の飛行機グ