JR北海道とフジドリームエアラインズ（FDA）は、「FDAひがし北海道フリーパス」と「FDAきた北海道フリーパス」を継続販売する。

「FDAひがし北海道フリーパス」は道央・道東エリアが4日間乗り放題で、普通車指定席も利用できる。価格は大人20,810円、25歳以下限定のU25が16,950円。「FDAきた北海道フリーパス」は道央・道北エリアが3日間乗り放題で、価格は大人16,670円、U25が13,990円。小人の設定はない。

新千歳空港4階の飛行機グッズ専門店「アミュージアムショップフライヤーズ」でFDAグッズを含む買い物に利用できる1,000円分の「FDAご利用券」が付く。有効期間は発売日を含む7日間で、利用時にFDA便の搭乗券を提示する必要がある。

発売箇所は新千歳空港駅の指定席券売機と話せる券売機。発売期間は4月1日から2027年3月31日まで、利用期間は「ひがし」が4月1日から2027年4月4日まで、「きた」が4月1日から2027年4月3日まで。一部期間は対象外。購入日当日と翌日利用開始分のみを発売する。