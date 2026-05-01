西武は30日、日本ハムとの試合（ベルーナドーム）に2−3で敗戦。西武先発の隅田知一郎は8回途中6安打・9奪三振・2四死球・2失点（自責点１）と試合を作った。30日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、隅田の8回の投球をピックアップ。7回まで無失点の好投でリードを保ったまま8回もマウンドに上がった隅田は先頭の水野達稀に右三塁打を放たれると、代打の田宮裕涼に左適時打で1点返され、打撃妨害と内野ゴロ、四