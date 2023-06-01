欧州CLサッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）の準決勝第1戦でバイエルン・ミュンヘンは、敵地でパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦し、4-5で敗れた。試合中、元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーを苛つかせたボールボーイの行動には、現地ファンからも非難の声があがっている。試合中、ノイアーはピッチ外に出たボールを、ボールボーイの少年から受けとろうとしたが、少年は頑なに渡そうとせず、むしろボールを遠ざけた。こ