欧州CL

サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）の準決勝第1戦でバイエルン・ミュンヘンは、敵地でパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦し、4-5で敗れた。試合中、元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーを苛つかせたボールボーイの行動には、現地ファンからも非難の声があがっている。

試合中、ノイアーはピッチ外に出たボールを、ボールボーイの少年から受けとろうとしたが、少年は頑なに渡そうとせず、むしろボールを遠ざけた。これにはノイアーも明らかに苛立ちの表情を浮かべていた。少年はリードしているPSGの為に、時間稼ぎしていたとみられる。

スイスのフリーペーパー「20minuten」のスポーツ専門インスタグラムは「なんというシーンだ！ PSGvsバイエルンの試合中に奇妙なシーンが。マヌエル・ノイアーがボールをもらおうとしたところ、ボールボーイは渡すことを拒否。この行動どう思う？」と記して、一連の動画を公開。これには現地ファンからも様々な声があがっていた

「（元ドイツ代表GKの）カーンが引退しててよかったね」

「このボールボーイを退場させろ。無礼極まりない」

「アンフェアかつ反スポーツマンシップ！ ボールボーイは中立であるべき。PSGに罰金を！」

「カーン相手にやってみろよ」

「こんな敬意のない少年がいるのが悲しい」

第2戦は1週間後に、バイエルンの本拠地アリアンツ・アレーナで行われる。



（THE ANSWER編集部）