「このボールボーイを退場させろ」欧州サッカーで物議…時間稼ぎにGK苛立ち 「奇妙だ」海外非難
欧州CL
サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）の準決勝第1戦でバイエルン・ミュンヘンは、敵地でパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦し、4-5で敗れた。試合中、元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーを苛つかせたボールボーイの行動には、現地ファンからも非難の声があがっている。
試合中、ノイアーはピッチ外に出たボールを、ボールボーイの少年から受けとろうとしたが、少年は頑なに渡そうとせず、むしろボールを遠ざけた。これにはノイアーも明らかに苛立ちの表情を浮かべていた。少年はリードしているPSGの為に、時間稼ぎしていたとみられる。
スイスのフリーペーパー「20minuten」のスポーツ専門インスタグラムは「なんというシーンだ！ PSGvsバイエルンの試合中に奇妙なシーンが。マヌエル・ノイアーがボールをもらおうとしたところ、ボールボーイは渡すことを拒否。この行動どう思う？」と記して、一連の動画を公開。これには現地ファンからも様々な声があがっていた
「（元ドイツ代表GKの）カーンが引退しててよかったね」
「このボールボーイを退場させろ。無礼極まりない」
「アンフェアかつ反スポーツマンシップ！ ボールボーイは中立であるべき。PSGに罰金を！」
「カーン相手にやってみろよ」
「こんな敬意のない少年がいるのが悲しい」
第2戦は1週間後に、バイエルンの本拠地アリアンツ・アレーナで行われる。
（THE ANSWER編集部）