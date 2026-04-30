KDDIは4月30日、大阪堺データセンターにおいてGoogleの生成AIモデル「Gemini」のオンプレミス版「Gemini on GDC（Google Distributed Cloud）」のトライアル提供を3月27日に開始したころを発表した。これにより、ユーザーは機密性の高いデータを国内に保管したまま、Geminiを活用した高度な分析やサービス開発などを推進できるようになる。同社は今後、サービスの機能改善や、自社をはじめとするさまざまな場面でのユースケース創