このクマによる人への被害を受け、県はきょう「ツキノワグマ出没警報」を出しました。住宅街であっても油断しないよう呼びかけています。では、今回クマが駆除された「緊急銃猟」について改めて確認します。去年9月に始まった「緊急銃猟」は、自治体の判断で銃器によるクマなどの駆除が可能となる仕組みです。去年、県内で緊急銃猟の許可が出されたのは9回で、このうちクマが駆除されたのは5件でした。そしてきょう、今年に入って