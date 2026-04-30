黒部市の武隈前市長が市の職員にハラスメントを行ったと指摘された問題を受け、上坂市長はハラスメント防止の条例案をきょうの市議会に提出し、可決されました。今月の黒部市長選挙で初当選した上坂市長にとって、初めての本会議となったきょうの市議会臨時会。提案理由説明で上坂市長は「前進を信念とし、停滞することなく、新しい時代のニーズに即した市政運営にまい進していきたい」と所信を述べました。そして、提出した