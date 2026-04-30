今月中旬、金沢市の県道で見つかった大規模な陥没。石川県の山野知事は30日の会見で、同じ構造の道路を金沢市で5か所、珠洲市で1か所確認し、そのうち1か所を通行止めとしたと発表しました。石川県では今後、どのような対策を考えているのでしょうか。今月11日に金沢市二俣町の県道で発生した大規模な陥没事故。現地は今も穴があいたままで、通行止めが続いています。陥没の原因は、道路の下を通る岩をくりぬいて作られた水路が、