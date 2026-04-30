＜NTTドコモビジネスレディス初日◇30日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。ツアー通算2勝の29歳・岡山絵里が前半2番から8連続バーディを奪取。ツアー最多記録タイに並ぶ快進撃で、8アンダー・単独首位に浮上している。【ライブフォト】吉田鈴、白で統一した洗練ウェア姿ツアー記録は諸見里しのぶ、成田美寿々、小祝さくらが記録した8連続が最多で、岡山が史上4人目