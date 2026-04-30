イラストレーターのMiiiさんの漫画「毎日作って毎日食べてるもの」がインスタグラムで300以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む便秘解消や美容にいいらしいと聞いて、作者の女性が毎日作っている物。その食べ物とは…という内容で、読者からは「自宅で作れるんですね」「おいしそう！」「今度作ってみたい」などの声が上がっています。手軽だから続く、毎日の簡単腸活Miiiさんは、インスタグラム