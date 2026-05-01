フィリーズのカイル・シュワバー外野手（33）が4月30日（日本時間5月1日）、本拠でのジャイアンツとのダブルヘッダーで2発を放ち、ナ・リーグ本塁打王争いでトップに浮上した。ダブルヘッダー第1戦は「2番・DH」で先発出場し、初回の第1打席でフルカウントからの6球目、相手先発・ウェブのカットボールを引っ張り、右翼席中段に10号ソロを放り込んだ。チームも1−2の9回にストットの適時三塁打で追いつくと、なおも2死三塁で