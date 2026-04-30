◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-2広島(29日、東京ドーム)

巨人が広島に勝利。リーグトップタイの4勝を飾った竹丸和幸投手と、4打数2安打の活躍を残した岸田行倫選手がお立ち台に上がりました。

竹丸投手は4点リードの5回、2死から崩れ2失点。なおも満塁のピンチを背負うもなんとかしのぎます。苦しいイニングを乗り切ると、続くイニングは無失点。6回6安打3奪三振2失点の力投でリリーフ陣もリードを守り抜き、ルーキーながらもリーグ最多タイの4勝を挙げました。

試合後お立ち台に上がった竹丸投手と岸田選手のバッテリー。広島で生まれ育った竹丸投手は地元広島との初対戦について、「小さい頃から地元のチームですごい楽しみだったので投げられてよかったです」と話しました。

ここまで5戦に登板し、4勝をマークしている好投の要因を聞かれると、「キャッチャーのリードのおかげです」とコメント。

チームの正捕手であり、主将も務める岸田選手。竹丸投手にとってどんな存在か聞かれると、「本当に頼もしいキャッチャーです」と答えます。

この言葉を受け岸田選手は、「僕は本当に何もしてないので、竹丸がずっといいピッチングをしてくれているおかげ。僕がここに立ててるのは、竹丸のおかげ」と褒め返します。

またバッテリーを組んだ竹丸投手のすごさについては、「1年目と思えないくらいマウンドで表情一つ変えずにバッターに立ち向かっていく姿っていうのは本当にすごいなと受けてて思いますし、僕の方が汗かいてるなと思いますね」と称賛しました。