◇パ・リーグソフトバンク4―5オリックス（2026年4月29日京セラD大阪）ソフトバンク・笹川吉康外野手（23）が29日、オリックス戦の7回に代打で起用され、右翼線に一時勝ち越しの適時二塁打を放った。出場登録された前日28日から計6打数3安打2打点と存在感を発揮中だ。チームは手痛い逆転負けを喫して5カードぶりの勝ち越しを逃し、4月は10勝12敗と負け越し。再び首位・オリックスとの差は2・5ゲームとなったが、期待の若手