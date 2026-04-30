◇パ・リーグ ソフトバンク4―5オリックス（2026年4月29日 京セラD大阪）

ソフトバンク・笹川吉康外野手（23）が29日、オリックス戦の7回に代打で起用され、右翼線に一時勝ち越しの適時二塁打を放った。出場登録された前日28日から計6打数3安打2打点と存在感を発揮中だ。チームは手痛い逆転負けを喫して5カードぶりの勝ち越しを逃し、4月は10勝12敗と負け越し。再び首位・オリックスとの差は2・5ゲームとなったが、期待の若手が5月反攻へ光をともした。

火の出るような打球が一、二塁間を破っていった。NPB公認アプリ「NPB＋（プラス）」によると打球速度は179・8キロ。笹川が代打起用に応える適時二塁打を放った。

「一塁ランナーの（野村）勇さんが走っていたのもありましたけど、還したい場面で還せるようなヒットだったので良かった」

3―3の7回1死一塁の場面で出番が巡ってきた。相手ベンチは前日の7回に笹川から適時打を浴びた山崎から、8回に3球三振を奪った左腕・山田にスイッチしてきた。それでも、背番号44の心は乱れない。「とにかく自分のスイングをして大きい当たりを狙っていきました」と打席に臨んだ。

1ボール1ストライクから3球続いたカットボールを捉える。あまりに球足が速く、懸命に打球を追った右翼手がスライディングして何とか止めたほどの当たりだった。「打球は上がりませんでしたが、いいところに飛んでくれた」。スタートを切っていた一塁走者の野村が一気に生還し、一時勝ち越しの一打となった。今季は開幕1軍を逃したが、2軍では直近の3試合（24〜26日の広島3連戦）で14打数7安打3打点2本塁打と結果を出し、1軍に昇格した。即スタメン起用された前日28日は同点打を含む2安打1打点と暴れ、連日の活躍を見せた。

「柳田2世」として期待される6年目のホープ。昨季から登場曲に好きなアニメ「怪獣8号」の劇中曲を使用している。1メートル94、96キロとスケール感たっぷりで「怪獣8号になります！」と“変身”を目指している。今年の1月の自主トレでは師匠・柳田から「きっかけ一つ、コツをつかめばドーンといくんじゃないか」と力強いスイングに太鼓判を押された。

チームが逆転負けで5カードぶりの勝ち越しを逃した中、存在感を示した。「チームとしては勝たないといけないんですけど、個人的には良かったのかなと思います」。鷹の未来を担う存在としてまだまだアピールを続けていく。 （木下 大一）