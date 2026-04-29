満開の桜の中、大勢のお客さんの前でジャグリングを披露する少年。中学生ジャグラー・小緑謙介さん（14）です。2025年に行われたジャグリングの全国大会で準優勝。14歳にして、全国屈指のジャグラーです。実はお客さんを前にしたパフォーマンスは、この日が初めて。小緑謙介さん：お客さんを前に話すのも初めてに近いので、準備はしてきたんですけど、ジャグリングの技より、そっちの緊張の方が強い。しかし本番になると、堂々とし