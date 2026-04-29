秋田朝日放送 最大１２連休のゴールデンウィークが始まり、29日は各地でイベントが開かれました。横手市では沼に浮かべたたらいをこいで速さを競う伝統の「たらいこぎ競争」が行われました。 横手市増田町の真人公園で開催された「たらいこぎ競争」には、小学４年生から７２歳まで合わせて４６人が参加しました。たらいこぎ競争は大正時代から続く行事で、酒造りが盛んな増田町で、酒造りに使うたらいに若者