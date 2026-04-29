アメリカの人気歌手、テイラー・スウィフトさんが自分の声や写真を商標登録申請したことが分かりました。生成AIによる無断利用を防ぐ狙いがあるとみられます。アメリカメディアによりますと、テイラー・スウィフトさんは24日、アメリカ特許商標庁にステージ上でギターを抱える姿の写真1点と「こんにちは、テイラーです」などと話す音声2点の商標登録を申請しました。声そのものを商標とするケースは珍しく、生成AIでの無断利用を防