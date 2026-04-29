大分トリニータは29日、ホームで元指揮官・片野坂監督が率いる熊本と戦い、前半に許したゴールが痛い決勝点となりました。 前節沖縄にPK戦で敗れたトリニータは、中3日で片野坂監督が率いるロアッソ熊本と対戦。合わせて1万人を超えるサポーターが駆けつけました。 立ち上がりから攻めるトリニータは前半7分。流れるような連携から木本がシュートを放ちますが相手に阻まれます