◇陸上・織田記念国際（2026年4月29日ホットスタッフフィールド広島）女子100メートル障害の決勝が行われ、田中佑美（資生堂）が13秒03で優勝した。向かい風0・9メートルだった。決勝では異例の事態が起きた。3レーンの中島ひとみ（長谷川体育施設）がフライング判定となり、一度はスタートラインを離れる。ただ、数分後に再びスタートラインに戻り「抗議中での競技」という形でレースに。13秒26で4位となった。「私自身