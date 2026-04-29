◆パ・リーグ 西武 ３―０ 日本ハム（２９日・ベルーナドーム）

日本ハムは西武に敗れて連勝ならず。ロッテが楽天に勝利したため、３月２９日以来の単独最下位に転落した。５回には二塁・カストロの失策、野選も絡み２失点。失策数は両リーグ断トツの２６となり、守備が乱れ、勝利につなげられなかった。

新庄監督は、５回無死一塁、源田の投手前の犠打を一塁にベースカバーに入った二塁・カストロが正面の送球を落球した場面を指摘し、「あのエラーは（投手の）達くんかわいそうでしたね。ちょっとうまい中学生でも捕れてた。あれはいかん。今打てていないから、ああいうミスはね、勝ち負けにものすごく左右されるというか、集中はしてるんでしょうけど、ちょっと教えようがないね」。前日２８日に１軍に昇格し、決勝本塁打を放った助っ人の守備に苦言を呈した。

打線は西武先発・高橋に７回４安打無失点に抑えられ、今季２度目の完封負け。４月２４日のオリックス戦（京セラドーム）から５試合連続で５安打以下と打線にも勢いがなく頭を抱えた。