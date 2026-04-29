愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、義実家からの急な要求により起こった一件です。本来なら、家族6人のためのマイホームを建てる予定だったのに。夫「俺の実家を建て替えて同居するか」義実家から建て替えか、リフ