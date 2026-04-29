【同居はツラいよ】建て替え8人で暮らすと＋1500万円ローン【第32話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、義実家からの急な要求により起こった一件です。
本来なら、家族6人のためのマイホームを建てる予定だったのに。
夫「俺の実家を建て替えて同居するか」
義実家から建て替えか、リフォームの資金援助かを迫られた夫婦。マイホーム購入の資金繰りに難航するなか、試算するとさらに1,500万円も高くなりそう。そんななか、義父の持病が悪化し認知症の症状まで出て、義母や夫の負担は増える一方。事態は一刻を争います。
妻の心の声「カツカツのローンは避けたい。そもそも同居をしたくない。建て替え同居なんて絶対イヤ！！」
「夫がわかってくれたら」そう思うけれど、義両親のことや資金繰りのことでうなだれてしまっている夫に厳しい言葉はかけられない。未来ある建設的な同居であれば、どれほどよかったことか……。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、義実家からの急な要求により起こった一件です。
本来なら、家族6人のためのマイホームを建てる予定だったのに。
夫「俺の実家を建て替えて同居するか」
妻の心の声「カツカツのローンは避けたい。そもそも同居をしたくない。建て替え同居なんて絶対イヤ！！」
「夫がわかってくれたら」そう思うけれど、義両親のことや資金繰りのことでうなだれてしまっている夫に厳しい言葉はかけられない。未来ある建設的な同居であれば、どれほどよかったことか……。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部