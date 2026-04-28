日本唯一のミステリー海外ドラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルの5月のラインナップをご紹介。4月に続いてホールマーク・ミステリー特集を実施するほか、人気作家アン・クリーヴスの『シェトランド』新シーズンなどが独占日本初放送となる。 ホールマーク・ミステリー特集4月に引き続きホールマーク・ミステリー特集を実施！世界最大のグリーティングカード会社であるHallmark Cardsが母体の、アメリカで人気