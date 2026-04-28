【ミステリーチャンネル 5月ラインナップ】『シェトランド』シーズン9と『バーナビー警部』新作が独占日本初放送！

日本唯一のミステリー海外ドラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルの5月のラインナップをご紹介。4月に続いてホールマーク・ミステリー特集を実施するほか、人気作家アン・クリーヴスの『シェトランド』新シーズンなどが独占日本初放送となる。

ホールマーク・ミステリー特集

4月に引き続きホールマーク・ミステリー特集を実施！ 世界最大のグリーティングカード会社であるHallmark Cardsが母体の、アメリカで人気のミステリー専門チャンネルHallmark Movies & Mysteries（現名称はHallmark Mystery）がお届けするテレビシリーズをまとめて放送する。同局のミステリーは、謎の中に恋愛、友情、家族愛が散りばめられ、グリーティングカードをもらった時のようなドキドキやときめきが感じられる、心温まるコージー・ミステリーだ。

『パティシエ探偵ハンナ』

5月16日（土）16：00より一挙放送（全5話／字幕版）

職業パティシエ、趣味は探偵！？ 人気お菓子店を営むハンナが町で発生する事件に挑む！

ハンナはミネソタの小さな町で人気のお菓子店クッキー・ジャーを経営しているパティシエ。ゴージャスな美人だが気さくな人柄と美味しいスウィーツが好評を博し、お店は町の人気店。そんなハンナが持ち前の行動力と好奇心、そして美味しいお菓子で人の心をほぐして有力な情報を聞き出すという彼女ならではの手法を使って事件を解決していくコージー・ミステリー。第5話は独占日本初放送となる。

＜新エピソード「デザート殺人事件」あらすじ＞

ハンナ・スウェンソンは、第1回エデンレイク・ベイクオフのゲストに選ばれて喜ぶが、審査員仲間でバスケチームのコーチのレナード･ビショップが殺害され、再び犯人探しに乗り出す。

『ハンナのスイーツ捜査ファイル』

5月17日（日）16：00より一挙放送（全5話／字幕版）

前項で紹介した『パティシエ探偵ハンナ』の続編シリーズ。今回は、2026年に放送された最新エピソードを含む全5話を独占日本初放送！

東京創元社アワー アン・クリーヴス特集

日本でも翻訳本が出版されている人気作家アン・クリーヴスの生んだ人気シリーズ、『シェトランド』と『ヴェラ〜信念の女警部〜』を放送！

『シェトランド』シーズン9

5月9日（土）16：00より一挙放送（全3話／字幕版）

★シーズン1〜8（字幕版）…5月6日（水・振休）6：00より再放送

『ヴェラ〜信念の女警部〜』の原作者アン・クリーヴスが英国推理作家協会（CWA）最優秀長編賞を受賞したシリーズとして、日本でも翻訳本が発売されている大人気シリーズのドラマ化『シェトランド』。2025年11月に英BBCで放送された最新のシーズン9（※本国ではシーズン10として放送）を独占日本初放送！

＜第1話あらすじ＞

コールダーとトッシュは、キャラハンという人物が仕切る麻薬組織の壊滅を目指して捜査を続けていた。そんなある日、麻薬密輸船を捜索すべく、港で到着を待っていた。かねてから捜査には情報屋のラウデンを使っていて、その日も警察車両の中でともに待機中だった。やがて密輸船が入港、捜査チームは強制捜査を開始するが、麻薬は発見されなかった。さらにはラウデンがいつの間にか姿を消しており…。

『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン1〜14

5月1日（金）6：00より一挙放送（全56話／字幕版）

待望の原作本が東京創元社より5月に発売されることを記念し、英ITVにて2011年に初放送されて以来、14年間世界中のファンから愛された英国の国民的人気シリーズ『ヴェラ〜信念の女警部〜』を一挙放送！ イングランド北東部を舞台に、仕事中毒で部下に対して厳しい一面を持つ、言わば鬼上司的な刑事ヴェラが、人間の心の機微を深く読み取りながら事件を解決に導く。

新シーズン登場！

『埋もれる殺意』『バーナビー警部』という英国のロングランシリーズ2本の新作が登場。また、世界三大映画祭で知られる南フランスのカンヌを舞台にした『警部補カミーユのカンヌ捜査ファイル』がミステリーチャンネル初登場。

『埋もれる殺意〜6年の封印〜』

5月24日（日）16：00より一挙放送（全6話／吹替版）

英国アカデミー賞受賞の大ヒットシリーズ『埋もれる殺意』の第5弾！ ロンドン・ビショップ署の刑事サニーと新警部として着任したジェスが難事件に挑む。

毎シーズン、捜査は過去に遡る。目撃者、関係者の記憶の断片を辿り、捜査線上に浮かぶ容疑者たち。彼らの複雑な人間関係と、過去に秘められた真実を探る。過去に葬られた記憶を掘り起こし、事件解決に導く。埋もれていた真実とは？

＜第1話あらすじ＞

死亡したキャシーの後釜として、ジェス・ジェームズ警部が着任。サニーらチーム一同は、古い事件への理解を示そうとしない新リーダーへの対応に苦慮する。サニーは精神的にかなり参っており、サルとの関係がギクシャク。一方ジェスの私生活も順調ではなく、夫の浮気でトラブルを抱えていた。そんな中、長年空き家だった一軒家で、入居前のリフォーム作業中に暖炉の奧でミイラ化した人体が発見される。捜査チームは死者の着衣や暖炉を覆っていた石膏ボードの線から、死体が暖炉に隠された時期を特定しようと奔走する。

『もう一人のバーナビー警部』新エピソード（第60話〜第63話）

5月31日（日）16：00より一挙放送（全4話／字幕版）

英国で1997年に放送が開始されて以来、今なお新作が作り続けられており、200を超える国や地域で放送され、世界中のミステリーファンを虜にしている『バーナビー警部』シリーズの最新シーズンをミステリーチャンネル独占日本初放送！ 今回放送するエピソードは、シリーズ放送開始から25周年に当たる記念すべきエピソードで、英国ではファンの間で大きな盛り上がりを見せた。

美しい田舎町ミッドサマーを舞台に、心理学の学位を持つ刑事ジョン・バーナビーが、鋭い洞察力で難事件に挑む！

＜第60話あらすじ＞

牧師のウィリアムとその妻アリス、ジョニー、リチャードの4人は川で遺物を探す“マッドラーキング”の愛好家で、金銭目的で遺物を探す別グループと対立している。ある日、遺物をめぐって別グループと口論になったジョニーが翌朝、口論現場の近くで溺死体となって発見される。事件と時を同じくして女優のルーシーが村を訪問。ルーシーはリチャードの姪で、叔母のジェシーを捜しに来たが、関係者の口の堅さに不信感を抱く。

『警部補カミーユのカンヌ捜査ファイル』

5月10日（日）16：00より一挙放送（全6話／字幕版）

『オックスフォードミステリー ルイス警部』や『バーナビー警部』を手掛けたヒットメーカーが集結した話題作『警部補カミーユのカンヌ捜査ファイル』がチャンネル初放送。南フランスのカンヌを舞台に、事件解決のためなら個人プレーもいとわない女性警部補カミーユが、魅力的だけれどもどこか怪しい謎の男ハリーの助けを得ながら事件を解決していく！

カンヌ警察の警部補カミーユは、汚職の疑いで起訴された前警察署長で父親のフィリップの無実を信じている。殺人事件の捜査を進める中で、カミーユの前にたびたび現れる謎めいた美術品収集家ハリーの正体は？ ハリーはカミーユの父親を陥れた犯人を知っているのか？ リゾート地カンヌの明るい雰囲気の中で繰り広げられる事件捜査と、カミーユとハリーのテンポの良い掛け合い、カミーユに思いを寄せる相棒のレアが絡む三角関係、そして謎に包まれたハリーの正体…先の読めない展開が魅力のミステリードラマだ。カジノやヨットハーバーに高級住宅街、サント・マルグリット島など、カンヌならではの華やかな景観も見どころの一つ。

また、本作はゲストスターにも注目。映画『ニキータ』や『ベティ・ブルー／愛と激情の日々』に出演し、日本にも多くのファンを持つジャン＝ユーグ・アングラードがカミーユの父親フィリップを演じている。さらに、第1話には『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』のアストリッド役でおなじみのサラ・モーテンセンがゲスト出演する。

＜第1話あらすじ＞

カンヌ警察の警部補カミーユは、汚職の疑いで起訴された前署長である父親の無実を信じている。父親の裁判の日、ヴィンスという路上アーティストが射殺体で発見される。ヴィンスは“道化師”という名の覆面画家だと噂されていた。被害者の姉で画廊を経営するデルフィーヌに事情を聞きに行く途中、カミーユは車で事故を起こしてしまう。何とかデルフィーヌの家へ着いたカミーユは、そこで事故の原因となったハリーと再会する。

そのほかの主な再スタート作品／一挙放送／キャッチアップ放送

5月は、4月に放送したホールマーク・ミステリー特集（『元検察官ヘイリーの推理ファイル』『モーニングショー・ミステリー』）を再放送！ 見逃していた人は、この月放送されるハンナのシリーズと合わせて楽しんでほしい。そのほかには、男女の30年におよぶ運命を描いた胸キュンなフレンチ“ラブ”ミステリーの『ジュリアとノヴァク 幼馴染みの捜査ファイル』が2シーズンまとめて放送となる。

5月5日（火）23：05〜 『エリス〜覚悟の警部』【字】

5月9日（土）13：15〜 『名探偵ポワロ』シーズン13【二】

5月9日（土）22：30〜 『警視グレイス』シーズン3【字】

5月11日（月）16：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン1【字】

5月11日（月）22：00〜 『異母姉妹のストラスブール事件簿』【字】

5月11日（月）24：00〜 『退職教授ハリーの名推理』シーズン1【字】

5月12日（火）11：00〜 『フランス絶景ミステリー コレクション』【字】

5月14日（木）16：00〜 『獣医ヤコブスの事件簿』【字】

5月14日（木）20：00〜 『マダム・ホワイトのアンティーク事件簿』シーズン1【字】

5月15日（金）16：00〜 『元検察官ヘイリーの推理ファイル』【字】

5月15日（金）20：00〜 『カササギ殺人事件』【字】

5月15日（金）24：00〜 『退職教授ハリーの名推理』シーズン2【字】

5月19日（火）16：00〜 『ヴィオラ シチリア島のミステリー』シーズン1【字】

5月19日（火）22：00〜 『ジュリアとノヴァク 幼馴染みの捜査ファイル』シーズン1【字】

5月22日（金）17：50〜 『モーニングショー・ミステリー』【字】

5月22日（金）22：00〜 『ジュリアとノヴァク 幼馴染みの捜査ファイル』シーズン2【字】

5月23日（土）16：00〜 『名探偵ポワロ』シーズン1【二】

5月23日（土）26：25〜 『名探偵ポワロ』シーズン2【二】

5月24日（日）21：45〜 『バルタザール 法医学者捜査ファイル』シーズン4【字】

5月25日（月）16：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン2【字】

5月25日（月）24：00〜 『アレクサの殺人ファイル〜メルボルン編』【字】

5月27日（水）22：00〜 『シスター探偵ボニファス』シーズン4 クリスマスSP 聖夜のおとぎ話【字】

5月28日（木）22：00〜 『シスター探偵ボニファス』シーズン4【字】

5月30日（土）26：10〜 『名探偵ポワロ』シーズン3【二】

（海外ドラマNAVI）

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