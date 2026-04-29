アメリカのホワイトハウスは28日、トランプ大統領がイギリスのチャールズ国王を出迎えた際の写真を公式Xに投稿し、「TWO KINGS（2人の国王）」と説明を付けました。ホワイトハウスの公式Xが28日午後、投稿したのは、ホワイトハウスの演台横で、アメリカを国賓として訪問中のチャールズ国王と大きな笑顔で談笑するトランプ大統領の立ち並ぶ姿を捉えた1枚の写真です。説明には「TWO KINGS」の文字と、王冠の絵文字が並びます。アメリ