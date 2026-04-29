「そこに愛はあるのかい？」平成ドラマの熱狂を全身に浴びた世代なら、このせりふに言いようのない懐かしさを覚えることだろう。こちらは、フジテレビ月9ドラマ「ひとつ屋根の下」の"あんちゃん"こと柏木達也(江口洋介)の名ぜりふである。 令和だからこそ刺さるシーンが盛りだくさんの「ひとつ屋根の下」1993年に放送され、最高視聴率37.8％を記録した本作。クリーニング店を開いた長男の達也は、婚約の報告をするべく、両親の死後