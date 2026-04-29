柔らかな日差しが心地よく、屋外での散策やドライブが楽しい季節になりました。豊かな自然や異国情緒あふれる街並みなど、いま訪れたい魅力的なスポットが数多くそろっています。All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「滋賀県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。【4位までの全ランキング結果を