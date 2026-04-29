春に行きたいと思う「滋賀県の旅行先」ランキング！ 2位「彦根城」を抑えた1位は？【2026年調査】
柔らかな日差しが心地よく、屋外での散策やドライブが楽しい季節になりました。豊かな自然や異国情緒あふれる街並みなど、いま訪れたい魅力的なスポットが数多くそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「滋賀県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「春は桜が満開になり、お城との組み合わせがとても美しく映えるからです。お堀や周辺の景色も含めて写真映えが良く、散策するだけでも満足度が高いからです。歴史ある雰囲気と春らしさを同時に楽しめるのも魅力だからです」（20代女性／滋賀県）、「国宝の城が桜に包まれる様子がきれい」（60代女性／滋賀県）、「春は桜と国宝の天守が調和した景色が楽しめ、歴史と自然を同時に味わえる点に魅力を感じます」（40代女性／愛知県）といったコメントがありました。
回答者からは「春は湖面が明るく、風が心地よさそうだから」（40代男性／福岡県）、「日本最大の湖ならではの広大な景色を眺めながらゆったり過ごせて、サイクリングやクルーズなど自然を満喫できる観光が楽しめるからです」（20代男性／愛知県）、「穏やかな気候で湖の観光にピッタリだと思うから」（50代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「滋賀県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：彦根城／47票2位は、現存天守が国宝に指定されている「彦根城」です。春は約1100本の桜がお堀沿いに咲き誇り、夜にはライトアップされた城と桜が水面に映り込む幻想的な姿を楽しめます。人気のマスコットキャラクター「ひこにゃん」にも会えるチャンスがあり、歴史好きから家族連れまで幅広く楽しめる名所です。
回答者からは「春は桜が満開になり、お城との組み合わせがとても美しく映えるからです。お堀や周辺の景色も含めて写真映えが良く、散策するだけでも満足度が高いからです。歴史ある雰囲気と春らしさを同時に楽しめるのも魅力だからです」（20代女性／滋賀県）、「国宝の城が桜に包まれる様子がきれい」（60代女性／滋賀県）、「春は桜と国宝の天守が調和した景色が楽しめ、歴史と自然を同時に味わえる点に魅力を感じます」（40代女性／愛知県）といったコメントがありました。
1位：琵琶湖／111票1位は、滋賀県の面積の約6分の1を占める日本最大の湖「琵琶湖」でした。春は湖畔をドライブしたり、観光船「ミシガン」から心地よい春風を感じながらクルーズを楽しんだりと、レジャーが充実しています。海津大崎の桜並木や、湖畔の芝生でのピクニックなど、圧倒的な開放感を味わえるのが最大の魅力です。
回答者からは「春は湖面が明るく、風が心地よさそうだから」（40代男性／福岡県）、「日本最大の湖ならではの広大な景色を眺めながらゆったり過ごせて、サイクリングやクルーズなど自然を満喫できる観光が楽しめるからです」（20代男性／愛知県）、「穏やかな気候で湖の観光にピッタリだと思うから」（50代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)