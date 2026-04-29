◆パ・リーグロッテ―楽天（２９日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・西川史礁外野手（２３）、佐藤都志也捕手（２８）が２９日の試合前に「スーパーマリオブラザーズ」のマリオ、ルイージと対面した。ロッテを含むプロ野球１２球団は４月から８月にかけて、任天堂株式会社の協賛でファミリーコンピュータ「スーパーマリオブラザーズ」発売４０周年を記念した特別試合「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」として